Juhtivprokurör Kristine Tamm: Sihikindel töö on viinud tulemusteni

Kuritegevuse vähenemisel on juhtivprokuröri jutu järgi mitu põhjust. Ta tõi esile õiguskaitseasutuste aina kiirema reageerimise ja tähelepanu pööramine turvalisust enim häirivatele probleemidele. „Teisalt tuleb kuritegevuse vähenemise puhul arvestada, et palju kuritegevust on varjatud,“ kirjutab Tamm prokuratuuri aastaraamatus. „Seetõttu ootame ja peame väga oluliseks, et iga kuriteo ohver saaks riiki usaldada ja annaks endaga juhtunust teada.“

Viimastel aastatel on torganud siinsetele prokuröridele silma piiriülesed kuriteod, kus lõunanaabrite kuritegelikud rühmad on pannud Eestis toime vargusi ja kelmusi. Tamm märkis, et mullu saavutasid meie prokurörid kohtus Eestis kelmusi ja vargusi vedanud ühenduste juhtidele mitu süüdimõistvat kohtuotsust. „Sihikindel töö on viinud tulemusteni: piiriülene kuritegevus vähenes 2017. aastal tunduvalt,“ avaldas juhtivprokurör.

Kogukonna huvides oli Tamme arvates läinud aastal üks suuremaid saavutusi süüdistuse esitamine Sindis tegutsenud kuritegelikule rühmitusele. Ta nimetas ära Weekend Festivali ajal tehtud tubli töögi.

Eelmise aasta eesmärk oli juhtivprokuröri selgituse põhjal senisest kiiremate, kannatanu huve veel rohkem arvestavate ja karistuse eesmärke paremini järgivate menetlusotsuste vastuvõtmine. Siin on väga tähtis ametkondade vaheline infojagamine. Lähisuhtevägivalla vastu võitlemise Pärnu linna pilootprojekt, mille käigus kasutatakse uut lähenemist ja senisest tihedamat ja kiiremat suhtlust, andis Tamme sõnutsi eesmärgini jõudmiseks lisatõuke.

Mullu alustas Lääne ringkonnaprokuratuur koostööd haiglatega. Siht on, et alkoholijoobe tõttu kuritegusid toime pannud inimesed saaksid alkoholiravi ja kuritegevuse retsidiivsus ja alkoholi kuritarvitamisest tingitud kahju väheneksid.

Kuna karistus on seda mõjusam, mida kiiremini see teole järgneb, pööras Lääne ringkonnaprokuratuur eelmisel aastal menetluskiirusele palju tähelepanu. Nii on politseis ja prokuratuuris pikalt menetluses kriminaalasjade osa Lääne piirkonnas riigi väikseim. „Alaealiste kahtlustatavate puhul jõudsime alla nelja kuuga 91 protsendil juhtudest menetlusotsuseni,“ rõhutas Tamm.

Tänavu ootavad siinseid prokuröre alaealiste õigusrikkujatega seotud muudatused. Eesmärk on kiirem ja lapse huve arvestav sekkumine, tihe koostöö omavalitsustega ja taastava õiguse põhimõtete rakendamine.

Möödunud aastal kahekordistus niisuguste kohtuotsuste hulk, milles konfiskeeriti kriminaaltulu. Tamm kirjutab aastaraamatus, et sel aastalgi on kriminaaltulu leidmine ja äravõtmine prokuratuuri peaeesmärke. Ta lisas, et selle kõrval on oluline suunata kahtlustatavat juba menetluse ajal kannatanule kahju hüvitama. Peale selle on siht hakata vara otsustavamalt tsiviilhagi katteks arestima.