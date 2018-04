Võitlus piiriülese kaubandusega: tabatud ATV-vargad, narkodiilerid ja inimsmugeldajad

Kui Põhja ja Viru tööpiirkonnas on pikka aega olnud probleem raskete sünteetiliste narkootikumidega nagu fentanüül ja selle analoogid, tõdes Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kaido Tuulemäe prokuratuuri aastaraamatus, et siin kandis on tõusujoones soodustuskelmused, piirkonna eripära on aga piiriülene kuritegevus.