Linn nõustuks uuele sillale ette jäävatest majadest kaks säilitama

6. märtsil kirjutas Pärnu Postimees, et muinsuskaitseamet keeldus andmast kooskõlastust dokumendile, mille järgi tulnuks Pärnu kolmanda silla pealesõidu ja ringristmiku ehitamiseks lammutada kuni kolm Laia tänava äärde jäävat ja linnavalitsusele kuuluvat hoonet: Vingi 13 (AS Pärnu Vee peakontor), Lai 26 ja Lai 28.

Raad tegi ameti soovil muinsuskaitse eritingimustes muutused ja üleeile teatas Rent, et nende tingimustega võib nõustuda.

Raba–Aia silla detailplaneeringu algatas volikogu möödunud suvel. Linnavalitsus on öelnud, et tegu on vaid ühe võimaliku sillalahendusega, mida soovitakse lähemalt uurida.