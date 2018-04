Veteran: Abistavaid käsi on palju

Vigastused olid sedavõrd suured, et Tettermann oli poolteist kuud koomas ja hiljem teatasid arstid, et ta peab ratastooliga harjuma, sest jääb sinna elu lõpuni. Teatud inimtüüpi sellised aval­dused aga hoopis innustavad. Sestap­ nägi Tettermann kõvasti vaeva ja nüüd kohtab teda ratastoolis haruharva.

“Viimati enne eelmisi Võit­matute mänge (Invictus Games, vigastatud sõdurite spordivõistlused, M. K.),” teatab vestluskaaslane. Sedagi seepärast, et enne võistlust soovitati puhata. Tettermann on nimelt mees, kes hoolimata Iraagis saadud raskest vigastusest ei ole elurõõmu kaotanud. Ta käib tööl, on osalenud kõikidel Võitmatute mängudel ja elab igati täisväärtuslikult.