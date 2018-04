Lasteaialaps muutub linnale üha kallimaks

Veel viis aastat tagasi käis haridusandmete portaali Haridussilm järgi Pärnu lasteaedades 2861 last ja keskmiselt oli lapsi rühmas 19,6. Sel õppeaastal on mudilasi 2725 ja keskmine rühma suurus 17,5. Napa ­sõnutsi näitavad portaalist võetud arvud­ kaalutud keskmist ehk arvestatud on kõiki Pärnu linna piiresse jäävaid lasteaedu ja rühmatüüpe. “Lähtuvalt rühma liigist on laste arv erinev,” viitas ta näiteks erirühmadele, mille suurus on rangelt piiratud (seitse last rühmas) ja mis avaldavad statistikale mõju. Samal ajal kinnitas Napp riigi üldist muret: “Laste arv on üldiselt vähenenud.”