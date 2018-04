Varbla lapsed treenivad uunikumidega, aga uusi asju on ka

“Sellist agregaati nagu me Jõulumäelt saime, pole enam kusagil, nemad said uue sisustuse ega tahtnud seda hoida. See on uunikum, mis läheb veel hinda, siin saab tõsta, rippuda, venitada,” seletas rahvamaja juhataja Anneli Lobjakas ja ütles, et pärast koolitunde on maja lapsi täis.