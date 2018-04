Galerii: fännibuss tegi eile Pärnu linna peal rahvale esimese sõidu

Pärnu ja Valga meeskonna mängu kohta sõnas Käbin, et publik oli saalis meeletu. "Usun, et see on tänavuse hooaja üks rekordeid. Aitäh neile, kes mõistavad, et meestel on tähtsad mängud ja tulevad ning elavad neile kaasa. Aitäh fännidele, kes kaotasid küll ühe trummi, kuid loodetavasti on see juba esmaspäevaks Valka minekuks valmis taas mürtsu tegema," kõneles ta.