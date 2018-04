Galerii: võrkpallurid otsisid vanglas meeskonna vaimu

"Me ei tea, mis meid ees ootab. Põnevil oleme," lausus treener enne territooriumile ja Pärnu vangla põgenemistuppa sisselaskmist.

Meeskonna tegevjuht Reio Tilk seletas, et nüüd tekkis mängudele kahenädalane paus ja seda kasutavad nad ära, et tiimivaimu tugevdada. Tilga ütlust mööda korraldavad nad aeg-ajalt ühisüritusi, vahel fännidegagi. Paar kuud tagasi mängiti koos poolehoidjatega lauatennist. "Võib-olla jõuame veel see hooaeg sulgpalli mängima," pakkus ta.