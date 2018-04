Galerii: kõige noorem trepijooksja oli kaheaastane

Korraldaja Maarja Tammai seletas, et lapsed jooksid ainult majas alt üles, aga need, kelle sünniaasta oli 2000 ja hiljem, alustasid uue silla juuest keerdtrepi algusest. Vanematel võistlejatel tuli lipata keerdtrepist üles silla peale, mööda kergliiklusteed Sillakeskuseni ja siis kaheksandale korrusele.

Kui eelnevatel aastatel olid nii start kuif finiš kõrge maja sissepääsu juures, see tähendab, et maja treppe mööda joosti nii üles kui alla, siis tänavu piirduti vaid üles jooksuga. Tammai sõnade kohaselt teab ta inimesi, kes varasemalt jäid tulemata, sest allajooksmine on ohtlik ja esines vigastusigi. Tänavu ei olnud tänu muudatusele ühtegi kukkumist.