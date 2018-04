Jalgrattapäeval õpiti kodulinna paremini tundma

Loengu pidas Haapsalu kolledži liiklusohutustudeng Selestin Vaiksaar, kes ühtlasi on Rääma kooli vilistlane. Giidituuri teemal “Linnaõhk teeb vabaks” juhtis Triin Kolts. Ohutuse tagamiseks jälgis sõitu MTÜ Pärnu Rattarikkaks esindaja Margo Märtsoo. “Kolts seletas meile detailselt ja põnevalt kodulinna ajaloo fakte. Mulle jäid hästi meelde naljakad ja kummalised lood, näiteks see, et Siimu sild sai nime kõrtsi järgi või et Pärnu jões oli kunagi ammu kaks meresaart,” rääkis Penu.