Algas muinsuskaitsekuu

34. teemakuul toimub Pärnumaal hulganisti üritusi, mille eesmärk on kultuuripärandit hoida, kaitsta ja taastada.

"See pikk traditsioon annab tunnistust, et muinsuskaitsekuu on vajalik ja oodatud sündmus. Üritusi toimub pea kõikides maakondades: väärtuslikke Eesti väikelinnu tutvustav seminar Kilingi-Nõmmel, heakorratalgud unustatud ajaloolisel Mõigu kalmistul ja kunagise vangilaagri kalmistul Narvas, kitsarööpmelise raudtee muuseumis Lavassaares, ringsõidud mälestiste tutvustamiseks Viljandimaal, Harjumaal, Pärnumaal ja mitmel pool mujal," rääkis Eesti muinsuskaitse seltsi aseesimees Helle Solnask.