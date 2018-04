Silvia Paluoja: Miks võrdlusena just Belgia?

Vabaerakond esines jälle, seekord­ fraktsiooni aseesi­mehe Krista Aru ettepanekuga kuulutada emakeelepäev, 14. märts­ riigipühaks. Põhjus selles, et Eestis on kaks korda vähem riigipühi kui Belgias ning eestlased töötavad liiga palju ja kolmandik neist teeb ületunde. Aga küsiks vastu: kas ületunnid tulevad töökusest või hoopiski sellest, et elamisväärsel tasemel püsimiseks ongi vaja rabada mitme eest ja tihti oma tervise arvelt?