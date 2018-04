Rainer Aavik: Pärnu is always cool*

Pärnu on paraja suurusega linn, kus kõik eluks vajalik on olemas.

Milline on Pärnu aastal 2035? Kas kortermajade trepikodades on külma- ja kuumakapid, kuhu kullerid toidukraami toovad? Kui palju pärnakaid käib iga päev Rail Balticuga tööl Tallinnas või Riias? Kui suur on üldse Pärnu rahvaarv? Nende ja paljude muude küsimustega peab linnavalitsus arvestama, koostades laienenud Pärnu arengukava aastani 2035. Loomulikult pole meist keegi selgeltnägija.