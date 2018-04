Varsti saab maapoest pätsi leiba ja 400 eurot

Coop Panga ­juhatuse esimees Margus Rink teab oma kogemusest, et maal läheb sularaha vaja rohkem kui linnas.

Pool aastat tagasi alustanud Coop Pank on Eestis esimene, mis peagi hakkab sedavõrd laialdaselt pakkuma kauplustes raha väljavõtmise teenust. Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink möönab, et maal on sularaha vajadus märksa suurem kui linnas ja rahaautomaategi pigem viiakse ära.