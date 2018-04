Riik teeb aastaga tolmuvabaks kuus kilomeetrit kruusateid

Haldusreformijärgsel Pärnumaal on maanteeameti andmetel 544 kilomeetrit riigi kruusateid, sellele lisandub veidi üle poole kilomeetri ehk 0,865 kilomeetrit pinnasteid. Üle-eestiline tempo on 300 kilomeetrit remonditavaid riigi kruusateid aastas. Teoreetiliselt on maanteed selleks, et nendel saaks igal aastaajal sõita.