Pildid: Munalaius laiutas hommikul udu

Pärnus paistnud päike ja sinitaevas vahetus poolel teel Munalaiu sadamasse tiheda uduga, kuid reisiparvlaev Kihnu Virve väljumist see täna hommikul ei seganud ja laev asus Kihnu poole teele graafiku järgi, reisijatele saatjaks kapteni head soovid ja teadaandmine, et ligikaudne teel olemise aeg on tund.