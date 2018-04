Piltuudis: Varbla noortetoa musta seina ilmestab kõnekas maaling

"Noored ise renoveerisid selle toa, valisid värvid ja meil oli kohe kokkulepe, et üks sein tuleb teistest natukene erinev ja taust on must ning siia peale tuleb midagi väga huvitavat," hoiab Lobjakas jutuotsa.

Musta värvi taustalt eristub pealuu ja punane roos selle sees, aga ka lehvivate juustega tüdruku siluett kiigel ning üle nende lehine ja õisi tulvil puuoks ja uksel rannamotiiv, paat merelainetel õõtsumas.

Rahvamaja juhataja jutu järgi mõtlesid noored kavandi ja selle järgi maalis Varbla kanti elama tulnud kunstnik Monika Hale. Igal pintslitõmbel on oma lugu. Näiteks kiigel kaugusesse vaatav tütarlaps mõtiskleb, mis temast saab, kui ta lõpetab kooli ja peab kodukülast ära minema, sest siin on ta nagu kaitsva puu all, mida toetavad vanemad, õpetajad, kaaslased.

"Mul on suur rõõm, et lapsed võtsid aktiivselt osa ja tegid omale selle toa. Ja kui lapsed on ise käe külge pannud, siis nad hoiavad seda ruumi rohkem," arutleb Lobjakas, kelle arvates pole maal paljudel kodus selliseid audiovisuaalseid võimalusi nagu rahvamaja noortetoas.