Kihnlase maailmarännakud kajastuvad piltidel

Kihnu juurtega noor mees ostis saatuselöökide järel üheotsapileti ja lendas otse Austraaliasse ning tunnistab, et sellest sai alguse suurim seiklus tema elus. See noor mees on Jürgen Niit, kelle värvikate fotode näitus on Kihnu muuseumis mai lõpuni.