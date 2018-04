Kolledži avatud uste päevale tulnutel oli kindel siht  

Pärnust oli erialadega tutvuma tulnud Reena Matsko, kel on juriidiline haridus, kuid kes praegu ei tööta, vaid tahab ennast täiendada sotsiaaltöö valdkonnas. "Silma on jäänud järjest rohkem selle valdkonnaga seotud tööd," ütles Matsko. Naine peab oma eeliseks seda, et on selle alaga kokku puutunud. "Endal ja pereliikmetel on läinud vaja tugiteenuseid, sest olen osalise töövõimega."

Matskot huvitasid eeskätt sisseastumistingimused. "Eelistan inimestega näost näkku suhelda, selle asemel et helistada või meil saata," põhjendas ta kohaletulekut.

Valgast pärit Diana Audru, kes lõpetab täiskasvanute keskkooli, tahab sügisest avatud ülikoolis õppima asuda sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse erialal. "Mulle sobib just Pärnu, sest mul on õpinguperioodil elukoht olemas: õde elab siin," rääkis Audru. Valgalane tahtis teada peamiselt sisseastumise kohta. "Ma uurisin, kui lihtne on sisse saada. Sain teada, et see pidi küllaltki raske olema," nentis ta.

Tallinnast pärit, aga praegu aega teeniv Alex Sander Sepp lõpetas eelmisel aastal Tallinna ülikoolis kehakultuuri eriala. Nägin nimekirjas sõna "sport", see mind köitis, tulingi vaatama, mida siin pakkuda on," lausus Sepp. Ta tunneb suuremat huvi ettevõtluse ja projektijuhtimise vastu just sellepärast, et seal on võimalik spetsialiseeruda spordikorraldusele ja projektijuhtimisele. Noormees ei tule enda väitel ülikooli lihtsalt dilplomit saama, vaid ta peab oluliseks õppimist ja uusi teadmisi.

Viljandist käis kolledžis pakutavaga tutvumas Viljandi gümnaasiumi abiturient Hannabel Kruusmäe, kes tunneb huvi turismi- ja hotelliettevõtluse eriala vastu. "Praegu on see ainuke valik," lisas Kruusmäe.