Urmas Hännile: Kaagutamise asemel võiks lõpuks muneda

Uue kunsti muuseumi ehitamist on lubatud erinevates arengukavades juba 1999. aastast saadik.

Hulk Pärnumaa edendamiseks koostatud tegevus­kavu on makulatuuriks koltunud, plaanide teostumise eest hoolitsema pidanud ametnikud on olnu unustanud ja jutlustavad nüüd, kui vahvad tegijad nad oleksid või on.