Gümnaasiumi ukse taha jääb iga teine soovija

Pärnu ühisgümnaasiumi katsetele oli Valgast kohale sõitnud Triin Tammes. “Sõbranna rääkis mulle, et siin on arhitektuuri ja disaini moodul. See on väga hea võimalus, kuna plaanis on seda­ eriala minna pärast keskkooli õppima,” selgitas Tammes. Peale Pärnu ühisgümnaasiumi kandideeris tüdruk Valga gümnaasiumisse ja Tartu linna ühiskatsetel viide kooli.