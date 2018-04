Kommunikatsioonijuhi sõnutsi reageeriti suurte jõududega, kuna ei olnud selge, kui palju inimesi oli vette sattunud. "Sellistel juhtudel on alati parem, kui on pigem rohkem päästjaid kohal. Kalamees oli alajahtunud ja liigutada peaaegu ei suutnud. Kui ta oleks omaette olnud ja poleks kuskil kinni olnud hoida, siis poleks midagi päästa olnud enam seal," nentis Kiik.

Päästeameti esindaja rõhutas, et kuigi sel korral läks asi hästi, võtab veeõnnetuste puhul, kui hätta on sattunud kalamehed, päästjatel kohalejõudmine rohkem aega, sest inimesed on asustusest kaugel. "Praegu päästeti 15–20 minutiga," lisas ta.