Maa-amet pani Pärnumaal enampakkumisele viis kinnistut

Enampakkumisele tulevatest kinnistutest kaks paiknevad Lääneranna vallas, kaks Pärnu linna haldusalal ja üks Tori vallas. Kõikide kruntide sihtotstarbeks on määratud maatulundusmaa.

Kalleim aprillis oksjonile minev, 6,65hektarine krunt asub Pärnu linnas Põldeotsa külas ja selle alghind on 13 300 eurot. Odavaim, 7065ruutmeetrise pindalaga on aga Tori vallas Jõesuu külas asuv kinnistu, mille alghind 2830 eurot. Suurim, 8,49hektarine kinnistu jääb Lääneranna valda Poanse külla ja on müügis 11 040eurose alghinnaga.