Valter Parve: Kuidas edasi, kui lihapütil põhi püsti?

Euroopa Liidu rikkamad riigid maksavad ühiskassasse raha, et sellega muu hulgas järele ­aidata nõrgema majandusega uustulnukaid. 19. aprilli Pärnu Postimehes on Meelis Kalme andnud hea ülevaate kopsakamatest toetustest, mis on tulnud Pärnumaale. Võimalikult sihipärase kasutamise nimel on abiraha jagatud eri programmideks, neist ühena saab nimetada maaelu edendamiseks mõeldud Leader-meedet.