Vambola Paavo: Pensioniaastates tuleb kord majja lüüa

Kes meist ei unista väärikast ­vananemisest, kõik me jõuame kord elu õhtusse. Tööd rüganud inimestel on ootused ja lootused. Paraku purunevad need, kui kätte jõuab vanaduspuhkus. Juba­ veerand sajandit on poliitikud vaielnud, kas ikka peab tööaasta võrduma ühe pensioniaastaga. Muidugi peaks ja enamikus arenenud riikides see nii ­ongi.