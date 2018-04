Juhtkiri: Inimkaubanduse hüdra

Väidetavalt polevat teada, kes on Venemaal inimkaubanduse taga, aga see ring olevat väike. Ebamääraselt vihjatakse, et ebaseaduslikku bisnisisse on segatud Vene föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) struktuurid. Ilmselt peavad kuritegelikud sidemed viima pagunitega inimesteni, kes näiteks korraldavad vajalikul ajal vajalikus kohas turvalise “koridori”.