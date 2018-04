Suitsetajate arvates ei juhtu nendega kõige hullemat

Eesti vähiliidu vabatahtliku Hanno Egipti jutu kohaselt on suitsetamisvastast tegevust Eestis nii vähe, et inimesed pole teadlikud kõikidest ohtudest. “Suitsetamine on haigus,” sõnas ta. Egipti ütlust mööda inimesed ei mõista, et see võib nende ja lähedaste tervist kahjustada. Näiteks tekitada kopsu-, südame- ja veresoonkonna haigusi või halvimal juhul vähkkasvajaid. “Inimesed arvavad, et minuga see ei juhtu, juhtub kindlasti kellegi teisega.”