Oma loomingut näitavad kõrvuti õpetaja ja õpilased

4. maini saab keskraamatukogus uudistada Riina Georgi ja tema õpilaste tehtud keraamikat. Noorte, kunstikoolis õppivate 10–16 aastaste autorite tööd on valminud peamiselt viimaste aastate jooksul. Väljas on õiemotiiviga kausid, looma-, linnu-, inimplastika, ribatehnikas nõud. Töömahukamad on suured maalitud, ka reljeefse dekooriga taldrikud (Sandra Koplus, Liidia Vessmann, Triin Rahuoja). Huvitavad on muusikateemalised lind-kausid, mis meenutavad keelpille (Anneli Roodus) ja tahulised, geomeetrilised tööd (Rigo Sildoja, Ines Levitskaja, Liisu Saar).