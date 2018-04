Pärnu bussijaam kostitab linlasi rohegaasile ülemineku puhul mahesöögi ja -joogiga

Rohegaasile lähevad üle kõik 18 gaasibussi. Linna ühistranspordivahenditest kümme sõidab diislikütusega ja needki jäävad käiku. Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk seletas, et loodussäästlikku kohalikku mootorikütust kasutavad bussid tunneb ära katuseballoonidel oleva kirja "Rohegaas/Biogas" järgi. Eristada saab sellegi põhjal, et diislil sõitvad ühissõidukid on liigendbussid.

Kärpuki sõnade järgi on sümboolne, et just kuurortlinn Pärnu on esirinnas taastuvenergia kasutuselevõtus. Euroopa Liidus peavad aastaks 2020 moodustama taastuvatest energiaallikates toodetud kütused kümnendiku transpordikütuste tarbimisest.