Kalev Vilgats: Valimiseelne pasjanss

Soovi võita 3. märtsil 2019 toimuvad riigikogu valimised on kuulutanud Reformi- ja Keskerakond. Lähiminevikku arvestades ei suudaks ma neid ühes paadis näha, ehkki koalitsioon KE+RE on Eestis võimul olnud. ­EKRE ei taha olla järgmistele võimuliidu läbirääkimistele kutsutav, vaid kutsuja.

Riigikogu reformierakondlasest liige Toomas ­Kivimägi ütles siinkirjutajale, et erakond vajab võimukõnelusteks tugevamat mandaati, kui seda on praegused 30 kohta. Selleks on vaja, et Reformierakond oskaks valijatele selgelt vastata, mida nad teeksid teisiti ja paremini praeguste võimulolijate asemel.