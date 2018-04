Heli Künnapas: Muinasjutt ühest Eestist

Eriti enne valimisi kuuleme sellest, et elu peab ühtmoodi võimalik olema kogu Eestis, sest me kõik oleme võrdsed. Kevaditi ja sügiseti (ehk suurem osa aastast) on meil aga linlased ja maalased. Haldusreform muutis Pärnumaal küll suure osa maalasi linlasteks, ent see on teine teema.