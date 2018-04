Kalev Kaljuste: Kultuur vajab nüüdisaegset keskkonda

Minu arvates on ülihea, et ajal, kui tähistame Eesti Vabariigi sünnilinnas oma riigi 100 aasta juubelit, oleme avanud akna, mõtestamaks, miks me midagi teeme, kuidas ja kuhu tahame jõuda. Kultuuri teemadelgi. Juba kaks nädalat jutti on eri autoritelt ilmunud lugusid, kuidas ja mismoodi peaksime Pärnus ja Pärnumaal kultuuriga toimetama, siduja ja sütitaja on olnud uue kunsti muuseumi saaga.