Endla selts kutsub vaataja kontsertrännakule

“Endla seltsi hinges on sünnipäeva puhul ikka rõõm ja ärevus,” kinnitas seltsi juhatuse liige Iris Ruut. Tema arvamust mööda kannavad kultuuriloos seltsi järjepidevust edasi just koorilauljad, kellest sõltub, kas selts jääb kestma. “See on väga austusväärne ja vastutusrikas ülesanne,” märkis Ruut.

140 aastat on väga pikk aeg ja võiks arvata, et palju on muutunud, tegelikult on lood hoopis vastupidi. Eelmisel sügisel sattus Ruudu kätte juhuslikult raamat Endla seltsi esimese 50 aasta tegemistest.