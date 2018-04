Velo annab märku raamatukogu lahtiolekust

Ühtegi silti raamatukogu kohta majaseinal ei ripu, aga kohalikele on visiitkaart raamatukoguhoidja ratas: kui see on otsaseina äärde pargitud, on raamatukogu avatud. Aga sissepääs on võõrale harjumatu, sest paberile maalitud noolte järgi satud esialgu ­nagu kappi, kahe ukse vahele. See on mõisateenijate kapp.