E-eksamite tegemiseks napib koolidel arvuteid

Ministeeriumi e-teenuste osakonna juhataja Andres Ääremaa nentis, et õpilaste digioskuste arendamise, IT-õppe ja e-hindamise suuremaid muresid on olnud siiani asjaolu, et koolides napib arvuteid. “Soovime, et see ei saaks nüüdisaegse ja võimalusterohke hariduse pakkumisel takistuseks,” põhjendas Ääremaa ministeeriumi toetuse vajalikkust.