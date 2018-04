Lääneranna noor vasara- ja kuulivirtuoos võistleb Marokos

Mullu suvel liitus Küttmann Niidupargi kergejõustikuklubiga. Tema treeneri Mihkel Lembitu sõnutsi on neiu kergejõustiku heitealadel edu saavutamiseks väga heade sportlike eeldustega. “Ta käib Lihulast Pärnusse harjutamas ja suhtub valitud alasse suure entusiasmiga,“ lausus Lembit. „Praeguseks on Gertu tõusnud kuulitõukes ja vasaraheites Eesti U-18 parimaks nooreks heitjaks.“