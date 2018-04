Galerii: jäine maius võitis "Ettevõtliku pärnaka" konkursi

“Kohtusime 12 aastat tagasi laste mänguväljakul, kui olin just Pärnusse kolinud,” rääkis Liin. Mäe lisas, et konkursile tuldi ettevõtluskonsultandi soovitusel ja nimed said kirja vahetult enne registreerimistähtaja kukkumist. Võit pani Mäe sõnutsi silmad särama ja Liin tähendas, et suur tunnustus võtab ikka veel sõnatuks. “Ikka loodad võitu, sest sa lähed ju võitma, aga lõpuni ei julge sellest tegelikult mõelda,” iseloomustas Liin oma tundeid.