Maire Miglai: Kas eakate päev võetaksegi ära?

Loomulikult on omavalitsus väga tähtis haldusüksus ja vajab kindlasti ühte päeva aastas, et teha paus, kutsuda külalisi, kiita pidulikus õhkkonnas saavutusi, tõsta esile tublimaid, üle anda autasusid ja kingitusi väärikatele kodanikele heade saavutuste eest.

Eelnõus on pakutud oma­valitsuspäevaks 1. oktoober, mis tekitab küsimuse:­ miks just see päev?

Kas lugupeetud riigikogu­lased ei teadnud või olid unustanud, et 1. oktoober on ÜRO peaassamblee initsiatiivil 1990. aastal kuulutatud rahvusvaheliseks eakate päevaks? Või ei lähe vanemaealised neile ­üldsegi korda?

Sel päeval tunnustatakse üle maailma eakate panust ühiskonda, pööratakse tähelepanu vananemisega seotud tervise- ja võrdse kohtlemise probleemi­dele. 1. oktoobril on ühtlasi rahvusvaheline muusikute päev, samuti on kirikupüha suur maarjapäev.

Mitme tähtpäeva ühitamine kahandab nende kaalukust, nii ei sobi rahvast killustada. Meie riigis on üle 400 000 pensionäri ja eakate päev on neile väga tähtis sündmus, igal pool riigis toimuvad eakate pidustused: kontsertaktused, spordiüritused, vastuvõtud, millest võtavad osa ja tervitavad omavalitsuste juhid, sponsorid, pereliikmed.

Selle looga seoses meenub Eesti rahvanaljanditest lugu “Ma võtan see pääv ära”, kus on tögatud tähtsaid härrasid. “Iidlane oln’ Suuremaal tööl. Valitseja põln’ hiidlase tööga rahul, üteln’: “Ma võtan see pääv ära”. Iidlane vastan: “Kui sa see pääva vetad, siis veta see kuu ning tähed kaa, tee see ilm tükkis pimeks.”” Tea, mis veel tehakse?