Tõnu Kann: Milleks inimest ehmatada?

Teine oli vormistatud linnavalitsuse ametlikul kirjaplangil – vapp peal ja puha –, kus linn andis oma kodanikule teada 2012. aastal välja antud määrusest trahvida inimesi tasulisel parkimisalal parkimisõigust lunastava rahata auto seiskamise eest. Ühtlasi oli see sõnarohke dokument vastus mehelt linnavalitsusele esitatud vaidele. “Vaie on tühine, maksa, mees!” oli selle dokumendi sisu.

Häda on, et mees raius nagu rauda: tema auto esiakna taga vasakul, juhipoolsel küljel oli parkimiskell, mis andis talle õiguse linnavalitsuse ees Karja tänaval tunnikese parkida tasuta.

Mees palus trahvi vähendada, võttes omaks, et ehk pidanuks kella akna parempoolsesse nurka või lausa keset klaasi panema, et kontrolöril lihtsam olnuks trahvimisel viga vältida. Ta helistas ­isegi abilinnapeale rahanduse alal, sest see tundus mehele loogiline käik, ja palus kõrgel linna rahaga tegeleval ametnikul trahv tühistada või seda natuke, nii poole võrra, vähendada. Rahandusala abi­linnapea Meelis Kukk lubanud vaadata, mis teha annab.

Ja vaataski. Eile teatas mees, et kuigi linn oli paberil ta vaide tagasi lükanud ja trahviteatise ­väljastanud, olla linnavõim ümber mõelnud ja talle teada andnud, et trahv on tühistatud. Ja õige ka, sest fikseeritud trahvimäärade ebaõiglus seisnebki selles, et karistab eri sissetulekuga inimesi erineva karmusega.