Siilil osalemist toetab üle 20 maakonna ettevõtte

Peagi algab taasiseseisvunud Eesti suurim sõjaline õppus Siil, millest kaitseväe hinnangul võtab osa umbkaudu 13 000 inimest. Et töötajad saaksid õppusele minna, ilma et tekiksid raskused töökohas, on paljud Pärnumaa tööandjad teatanud, et toetavad igati alluvate osalemist õppusel­.