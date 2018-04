Galerii: andekad lapsed pälvisid Rannahotellis siira imetluse

Seekordsed stipendiaadid on pärit suurperedest ja väga ettevõtlikud ning õpivad hästi. Lihula gümnaasiumi 7. klassi õpilane Silver Nikker on silma paistnud aineolümpiaadidel ja läbinud Tartu ülikooli teaduskooli astronoomia ja taimeanatoomia kursuse. Silver õpib Lihula muusika- ja kunstikoolis akordioni ja trombooni ning noorkotkana mängib Kaitseliidu Lääne maleva orkestris.

Neljalapselise Nikkeri pere kodu on Kunila külas, sealt on bussipeatuseni kuus kilomeetrit. Stipendium toetab Silverit lemmikhuvialadega tegelemise jätkamist.

Ketrin Salumaa õpib Pärnu-Jaagupi põhikooli viimases klassis ja on olnud edukas olümpiaadidel ning mängib lauatennist ja sulgpalli. Neljal aastal on Ketrin saavutanud esikoha Pärnumaa maakoolide lauatennise meistrivõistlustel ja sulgpallis on ta Pärnumaa koolide meister. Ketrini ema Urve Salumaa ütles, et Zonta stipendium aitab tütrel sõita rahvusvahelisse sulgpallilaagrisse, mis toimub Hiinas.