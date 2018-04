Vaprus sai tabeli viimaste heitluses valusa kaotuse

Kuigi mängu alguses oli initsatiiv ja pallivaldamine pärnakate käes, oli kodumeeskond see, kes juhtima asus. 12. minutil oli Vaprusel kasutada karistuslöök, mille vastaste puurivaht Karl-Romet Nõmm püüdis ja koheselt pika palli ette virutas. Pärnu kaitse eksis ja Rainer Peips pääses meie väravavahi Richard Alandiga üks-ühele ja lükkas palli kindlalt võrku.

Kuigi mäng oli lahtine ja kumbki meeskond kaitses ei istunud, omasid paremaid väravavõimalusi Tuleviku mehed: mäng oli kodumeeskonna kontrolli all ja pärnakad pidid rahul olema sellega, et kaotusseis suurem ei olnud.

Viljandil on nüüd tabelis seitse punkti, sama palju on ka FC Kuressaarel ja Tallinna Kalevil. Pärnu on kolme punktiga viimane.