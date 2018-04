Tori pood jääb suve lõpuni kinni

"Tahtsime remondiga alustada varem, aga kooskõlatamistele kulus pikk aeg," möönis Vändra tarbijate ühistu esimees Gersti Kont, kelle sõnade kohaselt on pood kinni järgmised neli kuud.

Planeeringuala on 3294 ruutmeetrit ja see jääb kultuurimäelstiste kaitsevööndisse. Poe laiendus rajatakse postvaiadele, mille postide alla jääva kalmistuosa on arheoloogid läbi uurinud.