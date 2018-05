Algas terviseradade vallutamine

Pärnumaal on kokku kuus terviserada: Reiu-Raeküla, Jõulumäe, Sindi, Valgeranna, Vändra ja Tõstamaa rada, kus ei ole liikmemaksu ja mis ootavad liikumishuvilisi.

Sihtasutuse Eesti Terviserajad juhi Alo Lõokese sõnutsi on #rajavallutaja eesmärk kutsuda inimesi loodusesse värske õhu kätte liikuma, sõltumata vanusest, liikumisviisist ja tempost. “On viimane aeg jooksusussid ja rattakingad välja otsida. Liikumisrõõm värskes õhus on nakkav ja mõjub kogu perele hästi. Kui on soov mõnel võistlusel rinda pista, siis tasub mõelda treenitusele ja valida sobiv tempo,” ütles Lõoke.