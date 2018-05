Andri Arula: Kuldid rukkis ehk Näiline abi süsteemilt

Sotsiaalkindlustusameti abivahendite valdkonna juht Berit Rohtjärv väitis ERRi netiportaalis avaldatud arvamusloos “Ratastoolidest ja rahast” (Err.ee 20.04) järgmist: “Kuigi tõsi on see, et aasta alguses peatati teatud toodete hüvitised, toimib abivahendite süsteem praegu esimest korda ilma järjekordadeta eluks hädavajalikele abivahenditele. Meie eesmärk ongi tagada see, et ka edaspidi ei pea ükski abivajaja oma ratastooli, kuulmisaparaati või mähkmeid kuude või isegi aastate kaupa ootama. Alles paar aastat tagasi oli selline asi igapäevane reaalsus.”