Pärnu prügikonteinereid risustatakse vale prahiga

Pärnu linnale kuuluva prügikäitlusettevõtte Paikre OÜ juhataja Kristo Rossman sõnas, et näiteks linna paberi ja ­pakendi kogumiskastidesse visatakse sageli rämpsu: olme- ja ehitusjäätmeid, puulehti, toidujäätmeid ja kõike, mis inimestel pähe tuleb. Selle tagajärel tekib vajadus prügi veel kord sorteerida. Määriva prahi, söögijäätmete ja ahjutuha asetamine paberikonteineritesse takistab pealegi paberit ja kartongi taaskasutada.

Probleemsed on nii kortermajade prügikastid kui avalikud mahutid. “Võib-olla annab julguse avalikku konteinerit risustada teadmine, et see ei ole justkui kellegi oma, asub enda kodunt kaugemal ja ise selle tühjendamise eest maksma ei pea,” avaldas Rossman arvamust.