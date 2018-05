Pärnu Postimehe peatoimetaja asub tööle Postimehe vastutava väljaandja ja uudismeedia juhina

Eesti Meedia juhatuse esimehe Sven Nuutmanni sõnade järgi saab Nikkolo ülesandeks tõhustada koostööd kontserni uudismeedia üksuste vahel, et seeläbi veel parandada nii Postimehe kui ülejäänud meediakanalite kvaliteeti. Peale Postimehe kuuluvad Nikkolo vastutusalasse maakonnalehed, BNS ja Kuku raadio.

Nikkolo väitel tehakse Eesti Meedias väga head ajakirjandust. “Meil on tugevad toimetused, kus töötavad oma ala asjatundjad,” lisas Nikkolo. “Loodan, et saan olla toimetustele ja nende juhtidele hea partner, kellega koos leida uudseid ja värskeid ideid ning lahendusi. Kindlasti on meil huvitavaid ja veel avastamata võimalusi kontsernisiseseks koostööks, millest võidaksid kõik meie lugejad, vaatajad ja kuulajad.”