Esmaspäeval kukkus tähtaeg, mil oli võimalik teha pakkumisi, leidmaks Pärnu uue kunsti muuseumile ruumid. “Väga edukalt see ei kulgenud, vaid üks pakkumine tuligi ja see on OÜ Novira Capitalilt, mille hind ei olnud meile vastuvõetav,” ütles linnapea Romek Kosenkranius.