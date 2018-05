Kuuldus on see, et kui Herkel valitakse 12. mail Vabaerakonna esimeheks, algab ühinemine IRLiga. IRL, aga ilmselt sotsidki ja Reformierakond tunnetavad, et Herkeli juhitud Vabaerakond on koostöövõimelisem ja võimekam just nende sektorist hääli üle võtma. Ilmselt selle vältimiseks omistataksegi mulle midagi, mida mul mõttes ei ole.