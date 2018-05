Juhtkiri: Algas okaste teritamine

Kuna Siil on maakaitseõppus, on arusaadavalt keskne roll Kaitseliidul. Oluline on ­näidata, et võimalik sissetungija ei saa ennast Eestis kunagi tunda turvaliselt. Igast mättast võib tulla kuul ja künka tagant lennata granaat. Siil on läbinisti kaitseõppus.